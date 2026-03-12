Chasse aux oeufs

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Sous forme de petite course d’orientation.

Enfants à partir de 3 ans et adultes.

Buvette et crêpes sur place. .

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Cerniébaud a été mis à jour le 2026-03-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA