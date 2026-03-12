Chasse aux oeufs Cerniébaud
Chasse aux oeufs Cerniébaud lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Sous forme de petite course d’orientation.
Enfants à partir de 3 ans et adultes.
Buvette et crêpes sur place. .
Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs Cerniébaud a été mis à jour le 2026-03-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA