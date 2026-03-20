Chasse aux oeufs Cesny-les-Sources
Chasse aux oeufs Cesny-les-Sources samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Le Bourg Cesny-les-Sources Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association Vivons Saint Laurent vous propose une chasse aux œufs ! Le Samedi 4 Avril au City Stade de St Laurent, rendez-vous à 10h30. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit sur inscription par SMS au 07 49 25 78 42.
N’oubliez pas votre panier !
L’association Vivons Saint Laurent vous propose une chasse aux œufs ! Le Samedi 4 Avril au City Stade de St Laurent, rendez-vous à 10h30. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit sur inscription par SMS au 07 49 25 78 42.
N’oubliez pas votre panier ! .
Le Bourg Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 7 49 25 78 42
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English : Chasse aux oeufs
The Vivons Saint Laurent association is organising an egg hunt! Saturday 4 April at the St Laurent City Stadium, 10.30am. For children up to 12 years old, free on registration by SMS 07 49 25 78 42.
Don’t forget your basket!
L’événement Chasse aux oeufs Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Suisse Normande
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