Chasse aux Oeufs Champagne Joseph Perrier Maison de Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Chasse aux Oeufs Champagne Joseph Perrier

Maison de Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Chasse aux œufs des 200 ans dans le jardin de la Maison Joseph Perrier. Pendant ce temps, les parents pourront tranquillement profiter du moment dégustation.

Plus d’une dizaine de chasses aux œufs organisées dans le jardin + des ateliers “Personnalise ton œuf”, pour un moment créatif et convivial ! .

Maison de Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51

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English : Chasse aux Oeufs Champagne Joseph Perrier

L’événement Chasse aux Oeufs Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne