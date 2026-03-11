Chasse aux oeufs

Parc de Belle-Frise Champagnole Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Nombreuses animations.

Petite restauration, buvette.

De nombreux lots à gagner.

Organisée par l’APE du Boulevard en partenariat avec la ville de Champagnole. .

Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 79 98 56 enfantduboulevard@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Champagnole a été mis à jour le 2026-03-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA