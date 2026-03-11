Chasse aux oeufs Champagnole
Chasse aux oeufs Champagnole samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Parc de Belle-Frise Champagnole Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Nombreuses animations.
Petite restauration, buvette.
De nombreux lots à gagner.
Organisée par l’APE du Boulevard en partenariat avec la ville de Champagnole. .
Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 79 98 56 enfantduboulevard@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Champagnole a été mis à jour le 2026-03-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA