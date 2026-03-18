Chasse aux oeufs, chasse aux oeuvres Place Saint-Germain Auxerre

Chasse aux oeufs, chasse aux oeuvres

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le lièvre de Pâques a découvert un terrier magique qui traverse le temps. Perdu dans l’Abbaye, sautant d’une époque à une autre, d’une oeuvre à une autre, il a semé ses oeufs un peu partout et a laissé des indices sur son passage. Saurez-vous l’aider à tous les retrouver avant qu’il ne regagne son terrier ? En famille, dès 3 ans. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs, chasse aux oeuvres Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)