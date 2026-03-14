Chasse aux oeufs château d’Arcelot château d’Arcelot Arceau

Chasse aux oeufs château d’Arcelot

château d’Arcelot 2 Rue de Champs Rose Arceau Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

L’événement est sur réservation https://arcelot.com/chasse-aux-oeufs-au-chateau-darcelot-6-avril-2026/

Une journée en famille pour découvrir le domaine en se promenant dans le parc paysager de 45 hectares du XIXème siècle. L’occasion d’explorer le beau patrimoine Bourguignon de Jean-Marie Morel, théoricien des jardins.

Les chasses aux œufs seront organisées tout au long de la journée. Les heures pour les 0 à 4 ans et les 5 ans et + seront signalées à l’accueil.

Une fiche de jeux à faire en famille sera remise afin de s’amuser tout en découvrant l’histoire du domaine.

Des jeux seront à disposition dans le parc memory XXL sur l’histoire du château, puissance 4 XXL mikado, etc.

Un espace d’atelier de dessin et coloriage sur le thème de Pâques, avec l’association des amis du château.

Profitez du parc en vous restaurant auprès du foodtruck MAISON BARRA ! Christophe Barra sera présent entre 12h et 14h. .

château d’Arcelot 2 Rue de Champs Rose Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chasse aux oeufs château d’Arcelot

L’événement Chasse aux oeufs château d’Arcelot Arceau a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)