Chasse aux œufs

Le Petit Courtoiseau Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les APE de Château-Renard et de Triguères organise une chasse aux œufs dans un cadre idyllique le parc du Petit Courtoiseau. Inscriptions avant le 29 Mars

Les APE de Château-Renard et de Triguères organise une chasse aux œufs dans un cadre idyllique le parc du Petit Courtoiseau. Inscriptions avant le 29 Mars .

Le Petit Courtoiseau Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 45 23 74

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English :

The Château-Renard and Triguères APEs are organizing an egg hunt in an idyllic setting: the Petit Courtoiseau park. Registration before March 29

L’événement Chasse aux œufs Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO