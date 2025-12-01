Chasse aux œufs Château-Renard
Chasse aux œufs Château-Renard samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Le Petit Courtoiseau Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Les APE de Château-Renard et de Triguères organise une chasse aux œufs dans un cadre idyllique le parc du Petit Courtoiseau. Inscriptions avant le 29 Mars
Les APE de Château-Renard et de Triguères organise une chasse aux œufs dans un cadre idyllique le parc du Petit Courtoiseau. Inscriptions avant le 29 Mars .
Le Petit Courtoiseau Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 45 23 74
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English :
The Château-Renard and Triguères APEs are organizing an egg hunt in an idyllic setting: the Petit Courtoiseau park. Registration before March 29
L’événement Chasse aux œufs Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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