Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot Château Troplong Mondot Saint-Émilion

Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot

Château Troplong Mondot 1 Lieu-dit Mondot Saint-Émilion Gironde

Tarif : 25 – 25 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

SAVE THE DATE

La Chasse aux Œufs de Troplong Mondot est de retour le Samedi 28 Mars, et il reste quelques places disponibles ! 2 formules sont disponibles pour cette année

De 9h30 à 11h

Chasse aux œufs dans le parc

Atelier de décoration d’œufs en chocolat

Goûter gourmand imaginé par notre Chef Pâtissier Adrien Salavert

45€/enfant (gratuit pour les parents); de 4 à 12 ans

De 14h30 à 15h30 ou de 16h30 à 17h30

Chasse aux œufs dans le parc

Goûter gourmand imaginé par notre Chef Pâtissier Adrien Salavert

25€/enfant (gratuit pour les parents); de 3 à 10 ans

Inscriptions par mail hospitality@troplong-mondot.com ou par téléphone au 05 57 55 38 28 .

Château Troplong Mondot 1 Lieu-dit Mondot Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 38 28 hospitality@troplong-mondot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot

L’événement Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint-Emilion