Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot Château Troplong Mondot Saint-Émilion
Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot Château Troplong Mondot Saint-Émilion samedi 28 mars 2026.
Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot
Château Troplong Mondot 1 Lieu-dit Mondot Saint-Émilion Gironde
Tarif : 25 – 25 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
SAVE THE DATE
La Chasse aux Œufs de Troplong Mondot est de retour le Samedi 28 Mars, et il reste quelques places disponibles ! 2 formules sont disponibles pour cette année
De 9h30 à 11h
Chasse aux œufs dans le parc
Atelier de décoration d’œufs en chocolat
Goûter gourmand imaginé par notre Chef Pâtissier Adrien Salavert
45€/enfant (gratuit pour les parents); de 4 à 12 ans
De 14h30 à 15h30 ou de 16h30 à 17h30
Chasse aux œufs dans le parc
Goûter gourmand imaginé par notre Chef Pâtissier Adrien Salavert
25€/enfant (gratuit pour les parents); de 3 à 10 ans
Inscriptions par mail hospitality@troplong-mondot.com ou par téléphone au 05 57 55 38 28 .
Château Troplong Mondot 1 Lieu-dit Mondot Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 38 28 hospitality@troplong-mondot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot
L’événement Chasse aux oeufs Château Troplong Mondot Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint-Emilion