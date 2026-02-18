Chasse aux œufs

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La chasse aux œufs géante aura lieu samedi 11 avril 2026, rendez-vous place des Gâtes à 14h30.

Gratuit inscription en ligne. Attention places limitées

Zone 2-5 ans / Zone 6-10ans

Pense à prendre ton panier avec toi !

Venez aussi profiter des nombreuses animations pour les enfants.

– Lots à gagner ! Tirage au sort à 16h30.

– Animations (structure gonflable, jeux en bois, chapeaux rigolos, maquillage, sculptures en ballon, jeux des commerçants…)

Organisation Castel Activ’ et Ville de Châteaugiron. .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux œufs Châteaugiron a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CHATEAUGIRON