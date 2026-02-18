Chasse aux œufs Châteaugiron
Chasse aux œufs Châteaugiron samedi 11 avril 2026.
Chasse aux œufs
Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
La chasse aux œufs géante aura lieu samedi 11 avril 2026, rendez-vous place des Gâtes à 14h30.
Gratuit inscription en ligne. Attention places limitées
Zone 2-5 ans / Zone 6-10ans
Pense à prendre ton panier avec toi !
Venez aussi profiter des nombreuses animations pour les enfants.
– Lots à gagner ! Tirage au sort à 16h30.
– Animations (structure gonflable, jeux en bois, chapeaux rigolos, maquillage, sculptures en ballon, jeux des commerçants…)
Organisation Castel Activ’ et Ville de Châteaugiron. .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
