Chasse aux œufs chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône
Chasse aux œufs chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux œufs
chemin du Mas Stade de rugby Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
En pré-inscription.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Viens chercher les œufs cachés et fêter Pâques avec nous !
chemin du Mas Stade de rugby Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 23 23 01 alcep26780@gmail.com
English :
Come and find the hidden eggs and celebrate Easter with us!
