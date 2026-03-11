Chasse aux œufs Chatel-Chéhéry

Chasse aux œufs

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Rendez-vous à l’Abbaye pour le dimanche de Pâques 2025 !Au programme Chasse aux œufs pour enfants de 0 à 12 ans dans le Parc de l’Abbaye, jeux, concours de dessin, maquillage et autres activités…Venez passez un moment convivial en famille et découvrir (ou redécouvrir) l’Abbaye de Chéhéry Pour les moins de 7 ans: 5 œufs différents à trouver par enfant. Pour les 7-12 ans 8 œufs différents à trouver par enfant. Une fois les œufs trouvés, les enfants accompagnés de leurs parents viennent les échanger contre des œufs en chocolat. Le même nombre d’œufs est donné à chaque enfant (- ou + de 7 ans). 3 œufs en or seront à trouver, pour gagner un Super œuf de Pâques. Buvette & crêpes Avec la participation de l’association A plus dans le bus Réservation obligatoire (limité à 100 enfants)

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 6 20 33 50 66

Come to the Abbey for Easter Sunday 2025! On the program: Egg hunt for children aged 0 to 12 in the Abbey Park, games, drawing competition, face painting and other activities… Come and spend some family time together and discover (or rediscover) Chéhéry Abbey For children under 7: 5 different eggs to find per child. For 7-12 year-olds: 8 different eggs to find per child. Once the eggs have been found, children accompanied by their parents come and exchange them for chocolate eggs. The same number of eggs are given to each child (under or over 7). 3 golden eggs must be found to win a Super Easter Egg. With the participation of the A plus dans le bus association. Reservations required (limited to 100 children)

