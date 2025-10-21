Chasse aux oeufs Châtillon-Coligny
Chasse aux oeufs Châtillon-Coligny dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs
Chasse aux œufs à 15h. Départ de la Mairie. Thème au pays des merveilles . Parcours ludique dans le centre ville. Arrivée vers 16h30 Place Aristide Briand. Jeux de piste, énigmes, gouter merveilleux. Renseignements Delphine au 06 13 08 41 92 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 08 41 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt
L’événement Chasse aux oeufs Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Chatillon-coligny (Loiret)
- Film documentaire Châtillon-Coligny 7 avril 2026
- Film documentaire Châtillon-Coligny 7 avril 2026
- Soirée Jam Châtillon-Coligny 11 avril 2026
- Troc livres et exposition de dessins Châtillon-Coligny 12 avril 2026
- Exposition Châtillon Mon village Châtillon-Coligny 15 avril 2026