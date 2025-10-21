Chasse aux oeufs

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs

Chasse aux œufs à 15h. Départ de la Mairie. Thème au pays des merveilles . Parcours ludique dans le centre ville. Arrivée vers 16h30 Place Aristide Briand. Jeux de piste, énigmes, gouter merveilleux. Renseignements Delphine au 06 13 08 41 92 .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 08 41 92

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English :

Egg hunt

L’événement Chasse aux oeufs Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GATINAIS SUD