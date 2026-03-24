Chasse aux oeufs Chaumont
Chasse aux oeufs Chaumont samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Jardin Agathe Roullot Chaumont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
L’association Chaumont en fête vous lance le défi de retrouver des œufs aux multiples couleurs, dissimulés dans le Jardin Agathe Roullot.
Un tatouage éphémère sur le thème de Pâques sera offert à chaque enfant.
A l’issue de la chasse, rendez-vous à la Maison des Associations (Rue des Platanes) pour une distribution de boissons chaudes et gâteaux (sur présentation du ticket de participation) .
Jardin Agathe Roullot Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 56 29 52 chaumontenfête@gmail.com
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Chaumont a été mis à jour le 2026-03-19 par Antenne de Chaumont