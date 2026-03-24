Chasse aux oeufs

Jardin Agathe Roullot Chaumont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

L’association Chaumont en fête vous lance le défi de retrouver des œufs aux multiples couleurs, dissimulés dans le Jardin Agathe Roullot.

Un tatouage éphémère sur le thème de Pâques sera offert à chaque enfant.

A l’issue de la chasse, rendez-vous à la Maison des Associations (Rue des Platanes) pour une distribution de boissons chaudes et gâteaux (sur présentation du ticket de participation) .

Jardin Agathe Roullot Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 56 29 52 chaumontenfête@gmail.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Chaumont a été mis à jour le 2026-03-19 par Antenne de Chaumont