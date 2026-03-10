Chasse aux oeufs

Chateau de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs au Château de Chavaniac-Lafayette. De 14h à 17h30, 8€ par personne et 4€ pour les 11-18 ans. Gratuit pour les moins de 11 ans, sur inscription uniquement au 04 71 77 50 32.

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Chateau de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 32

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English :

Egg hunt at Château de Chavaniac-Lafayette. From 2pm to 5:30pm, 8? per person and 4? for 11-18 year-olds. Free for children under 11, on registration only, by calling 04 71 77 50 32.

L’événement Chasse aux oeufs Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-03-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier