Chasse aux oeufs chez Bovetti ! Musée du Chocolat Terrasson-Lavilledieu

Chasse aux oeufs chez Bovetti !

Musée du Chocolat 7 rue Auguste Lumière Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

À la recherche de la Poule aux Œufs d’Or ! ✨

Partez à l’aventure avec Mouton Boule ! La légende raconte qu’une poule extraordinaire cache de précieux œufs dorés par-delà les collines… Serez-vous assez malices pour l’aider à les retrouver ?

Pour Pâques, vivez une chasse aux œufs inédite chez Bovetti. Au programme jeux, défis et énigmes concoctés par nos personnages de Pâques pour tester votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe !

La récompense ? Les explorateurs ayant débusqué le trésor repartiront avec une surprise chocolatée. Pour clore ce moment de partage et de convivialité, une dégustation gourmande attend petits et grands. .

Musée du Chocolat 7 rue Auguste Lumière Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 53

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English : Chasse aux oeufs chez Bovetti !

L’événement Chasse aux oeufs chez Bovetti ! Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir