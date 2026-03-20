Chasse aux œufs chez Mendi Mendi, le jardin de tous Anglet

Chasse aux œufs chez Mendi

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Avis aux jeunes aventuriers !

La chasse aux œufs organisée chez Mendi fait son grand retour pour une troisième édition pleine de surprises.

Destinée aux enfants de 3 à 12 ans, cette animation originale les invite à explorer les serres à travers une véritable chasse au trésor. Munis d’une carte et d’énigmes à résoudre, les petits explorateurs partiront à la recherche d’un trésor chocolaté.

À la fois ludique et pédagogique, cette expérience promet un moment inoubliable à partager. .

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 80 40

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English : Chasse aux œufs chez Mendi

L’événement Chasse aux œufs chez Mendi Anglet a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Anglet