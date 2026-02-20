Chasse aux oeufs chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne

Chasse aux oeufs chez Pressoria

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 10:30:00

2026-04-05

Tout public

Le dimanche 5 avril, les enfants partiront à l’aventure dans les salles de Pressoria, à la recherche des chocolats malicieusement cachés par les cloches de Pâques.

Les adultes accompagnateurs ne seront pas en reste quelques surprises les attendent également.

Un moment convivial à vivre en famille, rythmé par les rires, la découverte… et les incontournables œufs de Pâques.

Deux sessions proposées

– Enfants de moins de 6 ans 9h30

– Enfants de 6 à 12 ans 17h30

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, un adulte pouvant accompagner plusieurs enfants. .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 77 98 77

