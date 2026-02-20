Chasse aux oeufs chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne
Chasse aux oeufs chez Pressoria
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 10:30:00
2026-04-05
Tout public
Le dimanche 5 avril, les enfants partiront à l’aventure dans les salles de Pressoria, à la recherche des chocolats malicieusement cachés par les cloches de Pâques.
Les adultes accompagnateurs ne seront pas en reste quelques surprises les attendent également.
Un moment convivial à vivre en famille, rythmé par les rires, la découverte… et les incontournables œufs de Pâques.
Deux sessions proposées
– Enfants de moins de 6 ans 9h30
– Enfants de 6 à 12 ans 17h30
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, un adulte pouvant accompagner plusieurs enfants. .
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 77 98 77
