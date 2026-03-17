Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot rue de Toul Choloy-Ménillot

Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot

rue de Toul aire de jeux salle des fêtes Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous à l’aire de jeux de la salle des fêtes de Choloy-Ménillot

Événement réservé aux enfants accompagnés d’un parent de Domgermain et Choloy-Ménillot.

Jusqu’à 12 ans.Enfants

0 .

rue de Toul aire de jeux salle des fêtes Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est apechodom@gmail.com

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English :

Meet at the Choloy-Ménillot village hall playground

Event reserved for children accompanied by a parent from Domgermain and Choloy-Ménillot.

Up to 12 years old.

L’événement Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES