Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot rue de Toul Choloy-Ménillot
Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot rue de Toul Choloy-Ménillot dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot
rue de Toul aire de jeux salle des fêtes Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous à l’aire de jeux de la salle des fêtes de Choloy-Ménillot
Événement réservé aux enfants accompagnés d’un parent de Domgermain et Choloy-Ménillot.
Jusqu’à 12 ans.Enfants
0 .
rue de Toul aire de jeux salle des fêtes Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est apechodom@gmail.com
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English :
Meet at the Choloy-Ménillot village hall playground
Event reserved for children accompanied by a parent from Domgermain and Choloy-Ménillot.
Up to 12 years old.
L’événement Chasse aux oeufs Choloy-Ménillot Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES