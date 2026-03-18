Chasse aux œufs Cléder
Chasse aux œufs Cléder dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs
Parc des Amiets Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Pour les 3-12 ans. Inscription obligatoire à la maison des associations, par mail ou téléphone. .
Parc des Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Cléder a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX