Chasse aux oeufs Mairie Cléry-le-Petit

Chasse aux oeufs

Mairie 1 rue Montante Cléry-le-Petit Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association La Gaillette convie tous les lapins de 1 à +99 ans à leur chasse aux œufs de Pâques.

Le rendez-vous est donné devant la mairie. 2 espaces seront proposés, l’espace lapinou pour les moins de 5 ans et l’espace grand lapin pour les enfants de 5 à 12 ans

La chasse est gratuite pour les enfants du village et payante pour les enfants hors village (3€).

Chaque participant recevra un sachet de chocolat à la fin de la chasse.

Inscription obligatoire avant le 27 mars par téléphone.Enfants

3 .

Mairie 1 rue Montante Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est +33 6 79 05 55 99

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English :

The association La Gaillette invites all rabbits aged 1 to +99 to their Easter egg hunt.

The event takes place in front of the town hall. 2 areas will be available: the rabbitou area for children under 5 and the large rabbit area for children aged 5 to 12

The hunt is free for children from the village and chargeable for children from outside the village (3?).

Each participant will receive a bag of chocolate at the end of the hunt.

Registration by telephone before March 27.

L’événement Chasse aux oeufs Cléry-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE