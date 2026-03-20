Chasse aux oeufs Mairie Cléry-le-Petit
Chasse aux oeufs Mairie Cléry-le-Petit samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Mairie 1 rue Montante Cléry-le-Petit Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association La Gaillette convie tous les lapins de 1 à +99 ans à leur chasse aux œufs de Pâques.
Le rendez-vous est donné devant la mairie. 2 espaces seront proposés, l’espace lapinou pour les moins de 5 ans et l’espace grand lapin pour les enfants de 5 à 12 ans
La chasse est gratuite pour les enfants du village et payante pour les enfants hors village (3€).
Chaque participant recevra un sachet de chocolat à la fin de la chasse.
Inscription obligatoire avant le 27 mars par téléphone.Enfants
3 .
Mairie 1 rue Montante Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est +33 6 79 05 55 99
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English :
The association La Gaillette invites all rabbits aged 1 to +99 to their Easter egg hunt.
The event takes place in front of the town hall. 2 areas will be available: the rabbitou area for children under 5 and the large rabbit area for children aged 5 to 12
The hunt is free for children from the village and chargeable for children from outside the village (3?).
Each participant will receive a bag of chocolate at the end of the hunt.
Registration by telephone before March 27.
L’événement Chasse aux oeufs Cléry-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE