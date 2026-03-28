Chasse aux oeufs Cloyes-les-Trois-Rivières
Chasse aux oeufs Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Le Paradis des Pêcheurs Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 11:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Avis aux petits gourmands et aux familles ! Nous organisons notre première chasse aux oeufs gratuite au cœur de notre site de pêche à la truite, pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription obligatoire par SMS au 06 15 37 26 77. Places limitées.
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Le Paradis des Pêcheurs Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 37 26 77
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English :
Calling all gourmets and families! We’re organizing our first free egg hunt in the heart of our trout fishing site, for children under 12. Registration required by SMS to 06 15 37 26 77. Places are limited.
L’événement Chasse aux oeufs Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN
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