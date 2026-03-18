Chasse aux œufs

11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 00:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Tiens, tiens… On dirait que les animaux du musée ont pondu des œufs… Du plus petit œuf d’insecte aux œufs gigantesques de dinosaures, pars pour une chasse aux œufs pas comme les autres.

Sauras-tu identifier tous les œufs cachés dans le parcours ? Observe, enquête et perce les secrets de la reproduction des êtres vivants chaque œuf cache une histoire fascinante sur les espèces qui ont peuplé et peuplent encore notre planète .

11 rue Turenne Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 84 15 contact@museumcolmar.org

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English :

L’événement Chasse aux œufs Colmar a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Colmar