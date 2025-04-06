Chasse aux oeufs Rue du Berry Cosne-Cours-sur-Loire

Chasse aux oeufs

Rue du Berry Centre social et culturel Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer à la 12ème édition de la chasse aux œufs en famille, au Centre Social et Culturel.

Trois parcours vous seront proposés selon votre âge. Goûter et surprise au programme. Rendez-vous à 16h, au Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb. Chasse ouverte à toute la famille, pas de limite d’âge.

Places limitées, inscriptions ouvertes jusqu’au mardi 31 mars. .

Rue du Berry Centre social et culturel Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 20 96

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire