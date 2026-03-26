CHASSE AUX OEUFS

Courniou Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Les cloches de Pâques ont semé des œufs en chocolat dans les galeries de la Fileuse de Verre ! Les enfants parcourent la grotte, observent, cherchent et découvrent des surprises tout au long du trajet. Une activité familiale originale, amusante et pleine de douceur.

La chasse aux œufs de Pâques prend une dimension magique dans les galeries de la Fileuse de Verre. Les cloches, un peu désorientées, ont laissé tomber des œufs en chocolat tout au long du parcours souterrain. Les enfants deviennent alors de véritables explorateurs, invités à ouvrir grand les yeux pour repérer les surprises dissimulées dans les recoins du Palais de la Fileuse.

L’activité se déroule au fil de la visite, dans une ambiance joyeuse et familiale. Les plus jeunes découvrent la grotte en s’amusant, guidés par la curiosité et l’envie de trouver chaque œuf caché. Les parents profitent d’un moment convivial, mêlant découverte du patrimoine naturel et plaisir du jeu.

Cette animation ludique permet de vivre la grotte autrement, en associant exploration, émerveillement et gourmandise. Une expérience idéale pour partager un moment festif et original en famille. .

Courniou Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24 grottedeladeveze@orange.fr

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English :

Easter weekend at La Fileuse de Verre

Come to the egg hunt !!!!

3 departures during the day

L’événement CHASSE AUX OEUFS Courniou a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC