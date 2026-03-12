Chasse aux oeufs Parc Les Chênes Crach
Chasse aux oeufs Parc Les Chênes Crach dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Parc Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Le Comité des Fêtes de Crac’h invite tous les enfants de 0 à 13 ans de la ville à participer à une chasse aux œufs.
Accès gratuit, inscription sur place dès 9h45. .
Parc Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Crach a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon