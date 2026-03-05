Chasse aux œufs Cuisery

Chasse aux œufs

Rue de l'Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

À la recherche de Coco le coq farceur avec Lapin Pillon !

Cette année, le célèbre Lapin Pillon, gardien des festivités de Pâques du Centre Eden, a encore besoin de votre aide !

Son grand ami Coco le coq, accompagné de ses malicieuses sœurs, les poules aux œufs multicolores, s’est caché quelque part dans le parc de 2 hectares… et il ne compte pas se laisser retrouver si facilement !

Votre mission ? Retrouver les œufs multicolores qu’il a disséminés un peu partout. Chaque lot d’œufs découvert pourra être échangé contre un précieux indice sur sa cachette. Soyez attentifs et perspicaces, car en trouvant Coco, une belle récompense vous attend !

Et pour prolonger l’aventure, repartez avec un souvenir unique un portrait d’un membre de la famille de Lapin Pillon, créé par vous-même !

Prêts à jouer avec Coco et Lapin Pillon ? Rejoignez-nous pour une chasse aux œufs pleine de rires, de surprises et de créativité, dans le cadre enchanteur du Centre Eden. .

Rue de l'Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

