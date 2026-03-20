Chasse aux œufs culturelle, ludique et gourmande à Caumont Centre d’art Caumont Centre d’art Aix-en-Provence

Chasse aux œufs culturelle, ludique et gourmande à Caumont Centre d’art

Du 04/04 au 10/04/2026 tous les jours.

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril à 10h, à 14h et à 16h.

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 avril à 10h. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-04

Pour la semaine de Pâques, Caumont organise une chasse aux œufs pour les enfants de 4 à 12 ans. Après un voyage dans l’hôtel particulier, les enfants fabriqueront un panier et un œuf de Pâques. La visite-atelier se terminera par une chasse aux œufs.Enfants

Déroulé de la visite-atelier



Une chasse aux énigmes

Sous la forme d’un voyage au XVIIIe siècle ponctué d’histoires et de jeux, les enfants visiteront l’Hôtel de Caumont accompagnés d’une médiatrice culturelle en résolvant plusieurs énigmes. Autant d’anecdotes que de découvertes dans un lieu historique.



Atelier un œuf de Pâques et un panier

Du simple œuf dur coloré aux plus prestigieux œufs de Fabergé, l’œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. Au cours de cette animation, les enfants découvriront une façon de décorer de manière originale un œuf de Pâques et ils fabriqueront un petit panier.



Chasse aux œufs

Des œufs factices de 3 couleurs différentes sont dissimulés dans 2 zones de chasse (cour des communs et cour d’honneur). Les enfants de 4 à 6 ans devront trouver 5 œufs de couleur rouge, les enfants de 7 à 9 ans 7 œufs de couleur bleue et les enfants de 10 à 12 ans 8 œufs de couleur jaune.

Une fois les œufs trouvés, la médiatrice échangera la récolte par un œuf surprise en chocolat. Les enfants le glisseront dans leur petit panier.



Que font les parents pendant les visites-ateliers ?

Pendant que les enfants chassent les trésors, les parents peuvent profiter d’une visite de l’Hôtel de Caumont (plein tarif 6.50 €, tarif réduit 5 €) ou revenir à la fin de la visite-atelier pour récupérer leur enfant. Dans ce cas, il vous sera demandé de remplir une décharge. .

Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For Easter week, Caumont is organizing an egg hunt for children aged 4 to 12. After a tour of the mansion, children will make a basket and an Easter egg. The visit-workshop ends with an egg hunt.

L’événement Chasse aux œufs culturelle, ludique et gourmande à Caumont Centre d’art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence