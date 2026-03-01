Chasse aux oeufs Salle Saint Hilaire HELLERT Dabo
Chasse aux oeufs Salle Saint Hilaire HELLERT Dabo dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
Salle Saint Hilaire HELLERT Rue Charles de Gaulle Dabo Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Comme chaque année, nous vous proposons de venir faire une chasse aux oeufs en famille.
Cette année la balade se fera dans les rues de Hellert, sur un parcours d’un peu plus d’une heure.
Autre nouveauté une mini chasse aux oeufs pour les plus petits sera proposée, autour de la salle polyvalente de Hellert.
(Prix libre, pour les moins de 3 ans et les adultes)Enfants
5 .
Salle Saint Hilaire HELLERT Rue Charles de Gaulle Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 79 29 05 77 ciecartonplein@gmail.com
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English :
Like every year, we’re inviting you to join us for a family egg hunt.
This year, the hunt will take place in the streets of Hellert, on a route lasting just over an hour.
Another new feature will be a mini egg hunt for the little ones around the Hellert multi-purpose hall.
(Free for children under 3 and adults)
L’événement Chasse aux oeufs Dabo a été mis à jour le 2026-03-10 par OT PAYS DE PHALSBOURG