Chasse aux œufs la cabane de Chasse Damas-et-Bettegney

Chasse aux œufs

la cabane de Chasse Hameau du Petit Bettegney Damas-et-Bettegney Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs.

Le Lapin de pâques passera bientôt.

Le Foyer vous propose de venir participer à sa chasse à l’œuf. Notre petit Lapin a besoin de vous.

Début de la chasse à 10h à la cabane de chasse de Bettegney et suivez les dragons. Participation 2€ par enfant. La présence d’un parent est obligatoire.

Sur inscription auprès de Julie Vannier avant le 30 mars.Enfants

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la cabane de Chasse Hameau du Petit Bettegney Damas-et-Bettegney 88270 Vosges Grand Est +33 7 70 75 30 15 foyerruraldelagitte@yahoo.com

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English :

Egg hunt.

The Easter Bunny will be here soon.

The Foyer invites you to come and take part in his egg hunt. Our little Rabbit needs your help.

Start at 10 a.m. at the Bettegney hunting hut and follow the dragons. Participation 2? per child. A parent must be present.

Please register with Julie Vannier before March 30.

L’événement Chasse aux œufs Damas-et-Bettegney a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MIRECOURT