Chasse aux œufs

Dambach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Participez à une joyeuse chasse aux œufs et partez à la recherche des trésors chocolatés cachés dans un cadre convivial et printanier !

Participez à une joyeuse chasse aux œufs et partez à la recherche des trésors chocolatés cachés dans un cadre convivial et printanier ! Petits et grands sont invités à remplir leur panier dans une ambiance ludique et festive. Une animation idéale pour célébrer Pâques en famille. 0 .

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 16 06 02 lescopainsdelavallee@gmail.com

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English :

Join in the fun of an egg hunt and search for hidden chocolate treasures in a friendly, springtime setting!

L’événement Chasse aux œufs Dambach a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte