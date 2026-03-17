Chasse aux œufs Dambach
Chasse aux œufs Dambach samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Dambach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Participez à une joyeuse chasse aux œufs et partez à la recherche des trésors chocolatés cachés dans un cadre convivial et printanier !
Participez à une joyeuse chasse aux œufs et partez à la recherche des trésors chocolatés cachés dans un cadre convivial et printanier ! Petits et grands sont invités à remplir leur panier dans une ambiance ludique et festive. Une animation idéale pour célébrer Pâques en famille. 0 .
Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 16 06 02 lescopainsdelavallee@gmail.com
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English :
Join in the fun of an egg hunt and search for hidden chocolate treasures in a friendly, springtime setting!
L’événement Chasse aux œufs Dambach a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte