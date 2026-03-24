Chasse aux œufs dans Chaleins Chaleins
Chasse aux œufs dans Chaleins Chaleins dimanche 19 avril 2026.
Chasse aux œufs dans Chaleins
Centre village Chaleins Ain
Tarif : 4 – 4 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00
Date(s) :
2026-04-19
À l’aide de devinettes, retrouvez les œufs cachés au sein du village. Une récompense est à la clé !
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Centre village Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes sdechaleins@gmail.com
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English :
With the help of riddles, find the eggs hidden in the village. A reward awaits you!
L’événement Chasse aux œufs dans Chaleins Chaleins a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre