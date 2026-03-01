Chasse aux oeufs dans la forêt de la Foucaudière La Foucaudière Orée d’Anjou

Chasse aux oeufs dans la forêt de la Foucaudière

La Foucaudière Forêt de la Foucaudière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Une grande chasse aux oeufs en plein nature !

Partez à la chasse aux œufs dans la foret de la Foucaudière.

2 niveaux de jeux une chasse aux œufs niveau maternelle et une pour les enfants de plus de 6 ans.

les enfants de maternelle devront chercher des œufs de couleurs vives alors que les plus grands auront à cœur de dénicher des œufs dans des couleurs très proches de celles de la forêt.

A la clé des douceurs chocolatées. Et bonus pour celui ou celle qui découvrira la cachette de l’œuf d’or !

Des oeufs très spéciaux sur le thème des jeux olympiques et un bel oeuf d’or seront également cachés et permettront aux petits chasseurs d’obtenir une récompense supplémentaire.

Organisée par l’amicale Laïque de l’école de la Fontaine.

Buvette et restauration sur place.

Sur inscription .

La Foucaudière Forêt de la Foucaudière Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 38 17 60 allafontaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great egg hunt in the middle of nature!

L’événement Chasse aux oeufs dans la forêt de la Foucaudière Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges