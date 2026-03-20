Chasse aux œufs dans la librairie

40, grande Rue Gannat Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Chasse aux œufs sur inscription.

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40, grande Rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63

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English :

Egg hunt with registration.

L’événement Chasse aux œufs dans la librairie Gannat a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Val de Sioule