Chasse aux œufs dans le jardin Chanteloup
Chasse aux œufs dans le jardin Chanteloup lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs dans le jardin
Château de Chanteloup Chanteloup Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Partez à la recherche des œufs qui se cachent dans les jardins du Château. Ouvrez l’œil ! Vous trouverez peut-être l’œuf d’or et sa récompense chocolatée.
Après votre chasse, profitez d’un verre de jus de pomme bio pour vous désaltérer !
Réservation obligatoire 2 horaires 14h et 16h30
Présence d’un adulte par famille obligatoire. Accès uniquement au jardin. .
Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr
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English : Chasse aux œufs dans le jardin
L’événement Chasse aux œufs dans le jardin Chanteloup a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer