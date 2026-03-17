Chasse aux œufs dans le jardin

Château de Chanteloup Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Partez à la recherche des œufs qui se cachent dans les jardins du Château. Ouvrez l’œil ! Vous trouverez peut-être l’œuf d’or et sa récompense chocolatée.

Après votre chasse, profitez d’un verre de jus de pomme bio pour vous désaltérer !

Réservation obligatoire 2 horaires 14h et 16h30

Présence d’un adulte par famille obligatoire. Accès uniquement au jardin. .

Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

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English : Chasse aux œufs dans le jardin

L’événement Chasse aux œufs dans le jardin Chanteloup a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer