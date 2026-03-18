Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne Domaine départemental de Campagne Campagne
Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne Domaine départemental de Campagne Campagne lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne
Domaine départemental de Campagne 30 place de l’église Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne.
Nouveauté devines mon poids et gagnes moi !
Buvette et restauration sucrée sur place.
Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne.
Nouveauté devines mon poids et gagnes moi !
Buvette et restauration sucrée sur place. .
Domaine départemental de Campagne 30 place de l’église Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 85 cdfdecampagne@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne
Egg hunt in the grounds of Château de Campagne.
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Refreshments and snacks on site.
L’événement Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère