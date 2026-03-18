Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne Domaine départemental de Campagne Campagne

Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne

Domaine départemental de Campagne 30 place de l’église Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne.

Nouveauté devines mon poids et gagnes moi !

Buvette et restauration sucrée sur place.

Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne.

Nouveauté devines mon poids et gagnes moi !

Buvette et restauration sucrée sur place. .

Domaine départemental de Campagne 30 place de l’église Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 85 cdfdecampagne@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne

Egg hunt in the grounds of Château de Campagne.

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Refreshments and snacks on site.

L’événement Chasse aux oeufs dans le parc du Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère