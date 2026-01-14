Chasse aux oeufs dans le parc du château de Villesavin Tour-en-Sologne
Chasse aux oeufs dans le parc du château de Villesavin Tour-en-Sologne dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs dans le parc du château de Villesavin
Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
2026-04-05
Chasse aux oeufs
Chasse aux œufs dans le parc du château de Villesavin. Des oeufs de couleur dissimulés dans le parc du château sont à retrouver pour mériter son lot en chocolat ! De 10h à 18h .
Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 88 chateauvillesavin@wanadoo.fr
English :
Egg hunt
