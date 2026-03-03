Chasse aux oeufs dans le village Office de tourisme de Cordon Cordon

Chasse aux oeufs dans le village

Office de tourisme de Cordon 1 place du Mont-Blanc Cordon Haute-Savoie

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 11:30:00

2026-04-06

Chasse aux œufs de Pâques au cœur du village organisée par l’office de tourisme.

Office de tourisme de Cordon 1 place du Mont-Blanc Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57 info@cordon.fr

English : Egg hunt in the village

Easter egg hunt in the village organized by the tourist office.

