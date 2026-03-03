Chasse aux oeufs dans le village Office de tourisme de Cordon Cordon
Chasse aux oeufs dans le village Office de tourisme de Cordon Cordon lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs dans le village
Office de tourisme de Cordon 1 place du Mont-Blanc Cordon Haute-Savoie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06 11:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux œufs de Pâques au cœur du village organisée par l’office de tourisme.
Office de tourisme de Cordon 1 place du Mont-Blanc Cordon 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 01 57 info@cordon.fr
English : Egg hunt in the village
Easter egg hunt in the village organized by the tourist office.
