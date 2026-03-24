Chasse aux œufs dans les arbres au Moulin Neuf Aventure Etang du Moulin Neuf Rochefort-en-Terre

Chasse aux œufs dans les arbres au Moulin Neuf Aventure

Etang du Moulin Neuf Base de loisirs Moulin Neuf Aventure Rochefort-en-Terre Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:45:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Venez fêter Pâques à la base de loisirs Moulin Neuf Aventure, d’une manière originale en hauteur dans les filets dans les arbres !

La base de loisirs propose une chasse aux œufs de Pâques dans les arbres, pour les enfants de 3 à 10 ans. Une expérience unique pour les petits gourmands !

Les enfants doivent trouver 4 œufs et venir nous les ramener pour repartir avec leur ballotin de chocolat de l’Art Gourmand (épicerie fine à Rochefort-en-Terre).

4 créneaux de 45 minutes 14h, 15h, 16h et 17h.

Inscription fortement conseillée par mail ou téléphone. Inscription possible sur place s’il reste des places.

Pour les enfants de moins de 6 ans, 1 adulte accompagnant gratuit.

Rdv 15 min avant à l’accueil du Moulin Neuf Aventure pour le paiement (espèces, chèques, CB).

Recommandations port de chaussures fermées obligatoire pour l’accès aux filets et port de bijoux déconseillé.

Animation en partenariat avec l’Art Gourmand, épicerie fine à Rochefort-en-Terre, pour les chocolats.

Fermeture exceptionnelle de la tyrolienne le dimanche 5 et lundi 6 avril 2026, en raison de l’organisation de la chasse aux Œufs dans les arbres. .

Etang du Moulin Neuf Base de loisirs Moulin Neuf Aventure Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 55 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux œufs dans les arbres au Moulin Neuf Aventure Rochefort-en-Terre a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT 56