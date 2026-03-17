Chasse aux oeufs dans les arbres

Les écureuils sur cordes Baneuil Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez participer à une chasse aux œufs pas comme les autres !

Récupérez les oeufs cachés dans les arbres.

Sur réservation. A partir de 6 ans. .

Les écureuils sur cordes Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 73 49 36

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English : Chasse aux oeufs dans les arbres

L’événement Chasse aux oeufs dans les arbres Baneuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides