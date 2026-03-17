Chasse aux oeufs dans les arbres Baneuil
Chasse aux oeufs dans les arbres Baneuil lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs dans les arbres
Les écureuils sur cordes Baneuil Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Venez participer à une chasse aux œufs pas comme les autres !
Récupérez les oeufs cachés dans les arbres.
Sur réservation. A partir de 6 ans. .
Les écureuils sur cordes Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 73 49 36
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English : Chasse aux oeufs dans les arbres
L’événement Chasse aux oeufs dans les arbres Baneuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides