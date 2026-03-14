Chasse aux oeufs dans les arbres Jardin du Littoral Saint-Cast-le-Guildo
Chasse aux oeufs dans les arbres Jardin du Littoral Saint-Cast-le-Guildo samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs dans les arbres
Jardin du Littoral 16 Rue de la Croix aux Merles Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous à la pépinière Jardin du Littoral à Saint-Cast-le Guildo à l’occasion des portes ouvertes pour le week-end de pâques.
Pas de limites d’âge, sans réservation. .
Jardin du Littoral 16 Rue de la Croix aux Merles Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68
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English :
L’événement Chasse aux oeufs dans les arbres Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-03-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme