Chasse aux oeufs dans les vignes Lieu-dit Le Vigneau Bommes

Chasse aux oeufs dans les vignes Château de Rayne Vigneau Bommes 2026-04-06

Chasse aux oeufs dans les vignes Lieu-dit Le Vigneau Bommes lundi 6 avril 2026.

Chasse aux oeufs dans les vignes

Lieu-dit Le Vigneau Château de Rayne Vigneau Bommes Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Chasse aux trésors pour les enfants.
Visite, dégustation et jeu concours pour les familles.   .

Lieu-dit Le Vigneau Château de Rayne Vigneau Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05  chateau@raynevigneau.fr

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English : Chasse aux oeufs dans les vignes

L’événement Chasse aux oeufs dans les vignes Bommes a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud

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