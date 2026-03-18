Chasse aux oeufs dans les vignes Lieu-dit Le Vigneau Bommes

Chasse aux oeufs dans les vignes

Lieu-dit Le Vigneau Château de Rayne Vigneau Bommes Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux trésors pour les enfants.

Visite, dégustation et jeu concours pour les familles. .

Lieu-dit Le Vigneau Château de Rayne Vigneau Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 chateau@raynevigneau.fr

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English : Chasse aux oeufs dans les vignes

L’événement Chasse aux oeufs dans les vignes Bommes a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud