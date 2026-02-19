CHASSE AUX OEUFS DDANS LES BOIS Stationnement étang de coueslé Allaire
Stationnement étang de coueslé Rue Raymond Marcellin Allaire Morbihan
La grande chasse aux œufs revient au Bois de Coueslé !
Prêts à partir à l’aventure ? En famille ou entre amis, venez vivre un moment 100% fun et chocolaté !
1 seul parcours pour petits lapins débutants ou chasseurs confirmés — chacun son défi !
Une récompense gourmande attend tous les participants…
Tentez de piocher l’Œuf d’Or… et repartez avec une surprise exceptionnelle !
Gardez les yeux ouverts… une rencontre surprenante pourrait bien pimenter votre balade !
Inscriptions dès le 6 mars sur HelloAsso
Retrouvez-nous sur votre moteur de recherche
HelloAsso Amicale Renaudeau Chasse aux Œufs
Animations sur place ! .
Stationnement étang de coueslé Rue Raymond Marcellin Allaire 56350 Morbihan Bretagne
