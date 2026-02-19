CHASSE AUX OEUFS DDANS LES BOIS Stationnement étang de coueslé Allaire

CHASSE AUX OEUFS DDANS LES BOIS

Stationnement étang de coueslé Rue Raymond Marcellin Allaire Morbihan

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

La grande chasse aux œufs revient au Bois de Coueslé !

Prêts à partir à l’aventure ? En famille ou entre amis, venez vivre un moment 100% fun et chocolaté !

1 seul parcours pour petits lapins débutants ou chasseurs confirmés — chacun son défi !

Une récompense gourmande attend tous les participants…

Tentez de piocher l’Œuf d’Or… et repartez avec une surprise exceptionnelle !

Gardez les yeux ouverts… une rencontre surprenante pourrait bien pimenter votre balade !

Inscriptions dès le 6 mars sur HelloAsso

Retrouvez-nous sur votre moteur de recherche

HelloAsso Amicale Renaudeau Chasse aux Œufs

Animations sur place ! .

Stationnement étang de coueslé Rue Raymond Marcellin Allaire 56350 Morbihan Bretagne

