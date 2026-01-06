Chasse aux œufs de dinosaures Aujols

Chasse aux œufs de dinosaures

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-04-04

Après une chasse aux œufs de dinosaures et la résolution de petites énigmes, tu en sauras beaucoup sur les animaux marins qui peuplaient le Quercy au Jurassique. Dinosaures, ptérosaures et autres pliosaures seront à l’honneur. Un goûter inédit clôturera l’après-midi, avec un chocolat pas comme les autres une géotablette fabriquée par un artisan chocolatier avec une représentation des animaux disparus de notre territoire. En partenariat avec la Plage aux Ptérosaures, l’Ichnospace de Luzech et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot. .

Aujols 46150 Lot Occitanie

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

After hunting for dinosaur eggs and solving a series of riddles, you’ll learn all about the marine animals that populated the Quercy region in the Jurassic period

