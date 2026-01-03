Chasse aux oeufs de dragon Verrières-en-Anjou
Avenue du parc, parc André Delibes Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Cet hiver c’est un dragon belge nommé Daan qui est venu visité le château à motte lors de sa fermeture annuelle. Les Lutins Sylvanus (des farceurs) lui ont volé et cachés ses œufs. Venez aider Daan et son amie humaine Jana à les retrouver ! .
Avenue du parc, parc André Delibes Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr
