Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé
Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon
Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous à La Ferme d’Hermeillon pour une chasse aux œufs pleine de surprises le dimanche 5 avril de 16h à 19h.
Au programme
Grande chasse aux œufs pour petits et grands
Rencontre avec les chèvres
16h45 goûter des cochons
17h30 traite des chèvres
Et bien sûr… plein de gourmandises chocolatées !
Venez passer un moment convivial à la ferme, en famille ou entre amis, n’oubliez pas vos paniers et votre bonne humeur !
Réservation sur le site lafermedhermeillon.fr .
Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 47 93
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English :
L’événement Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-03-25 par OT VITRE
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