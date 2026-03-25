Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon

Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous à La Ferme d’Hermeillon pour une chasse aux œufs pleine de surprises le dimanche 5 avril de 16h à 19h.

Au programme

Grande chasse aux œufs pour petits et grands

Rencontre avec les chèvres

16h45 goûter des cochons

17h30 traite des chèvres

Et bien sûr… plein de gourmandises chocolatées !

Venez passer un moment convivial à la ferme, en famille ou entre amis, n’oubliez pas vos paniers et votre bonne humeur !

Réservation sur le site lafermedhermeillon.fr .

Lieu-dit Hermillon Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 47 93

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English :

L’événement Chasse aux oeufs de la Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-03-25 par OT VITRE