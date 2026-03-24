Chasse aux oeufs de la Ville de Rodez

Place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Rendez-vous pour la 4ème chasse aux œufs de la Ville de Rodez aux Haras le lundi 6 avril 2026 à partir de 15h.

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Place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 88 00 contact@mairie-rodez.fr

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English :

Join us for the 4th Ville de Rodez egg hunt at the Haras on Monday April 6, 2026 from 3pm.

L’événement Chasse aux oeufs de la Ville de Rodez Rodez a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)