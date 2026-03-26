CHASSE AUX OEUFS DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Place du Foirail Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez participer à la chasse aux oeufs proposée par l’Amicale des pompiers de Ceilhes et Rocozels.

Participations libre avec inscription via les réseaux sociaux. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Une tombola avec de nombreux lots à gagner sera proposée.

RDV place du Foirail.

Venez participer à la chasse aux oeufs proposée par l’Amicale des pompiers de Ceilhes et Rocozels.

Participations libre avec inscription via les réseaux sociaux. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Une tombola avec de nombreux lots à gagner sera proposée.

RDV place du Foirail. .

Place du Foirail Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie

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English :

Come and take part in the egg hunt organized by the Amicale des pompiers de Ceilhes et Rocozels.

Free participation with registration via social networks. Children must be accompanied by a parent.

There will be a tombola with lots of prizes to be won.

RDV place du Foirail.

L’événement CHASSE AUX OEUFS DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB