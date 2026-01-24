Chasse aux œufs de l’APE Rodemack Rue de Mondorff Rodemack

Chasse aux œufs de l’APE Rodemack

Rue de Mondorff Parc Touati Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez en famille avec votre panier trouver les œufs cachés dans Rodemack !

Des surprises pour tous à l’arrivée spécialement pour ceux qui auront trouvé l’Œuf en Or ! Une zone restera réservée aux maternelles avec son propre œuf d’or

Vente de boissons, de gâteaux et de pop corn sur place.

Tous les bénéfices de la vente serviront à financer les projets des écoles de Rodemack.

Le paiement de la chasse aux œufs s’effectue en ligne par Carte Bancaire via le site sécurisé.

Nos chocolats viennent de la boulangerie Mayer de Rodemack.Enfants

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Rue de Mondorff Parc Touati Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 6 48 55 45 65 ape.rodemack@gmail.com

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English :

Bring your basket and the whole family to find the eggs hidden in Rodemack!

There will be surprises for everyone on arrival, especially for those who find the Golden Egg! An area will remain reserved for kindergartners with their own golden egg

Drinks, cakes and popcorn for sale on site.

All proceeds from the sale will go to fund Rodemack school projects.

Payment for the egg hunt can be made online by credit card via the secure website.

Our chocolates come from the Mayer bakery in Rodemack.

L’événement Chasse aux œufs de l’APE Rodemack Rodemack a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS