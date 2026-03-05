Chasse aux Œufs de Pâques à Branceilles

Le Bourg Branceilles Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les cloches sont passées au-dessus de Branceilles et y ont laissé de nombreux œufs en chocolat et d’autres friandises ! Partez à leur recherche pour un moment convivial et gourmand ! Organisé par Branceilles en Fête, sur inscription .

Le Bourg Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 42 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux Œufs de Pâques à Branceilles

L’événement Chasse aux Œufs de Pâques à Branceilles Branceilles a été mis à jour le 2026-03-02 par Corrèze Tourisme