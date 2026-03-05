Chasse aux Œufs de Pâques à Branceilles Branceilles
Le Bourg Branceilles Corrèze
Les cloches sont passées au-dessus de Branceilles et y ont laissé de nombreux œufs en chocolat et d’autres friandises ! Partez à leur recherche pour un moment convivial et gourmand ! Organisé par Branceilles en Fête, sur inscription .
Le Bourg Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 42 88
