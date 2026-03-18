Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert

Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game

Station nautique Der Game Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-04

Participe à notre grande chasse aux œufs dans ta salle d’arcade. Trouve le nombre exact d’œufs cachés, une récompense gourmande t’attend !Tout public

Participe à notre grande chasse aux œufs dans ta salle d’arcade. Trouve le nombre exact d’œufs cachés, une récompense gourmande t’attend ! .

Station nautique Der Game Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English : Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game

Take part in our big egg hunt in your arcade. Find the exact number of hidden eggs, and a delicious reward awaits you!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne