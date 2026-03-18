Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert
Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game
Station nautique Der Game Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-04
Participe à notre grande chasse aux œufs dans ta salle d’arcade. Trouve le nombre exact d’œufs cachés, une récompense gourmande t’attend !Tout public
Participe à notre grande chasse aux œufs dans ta salle d’arcade. Trouve le nombre exact d’œufs cachés, une récompense gourmande t’attend ! .
Station nautique Der Game Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
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English : Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game
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L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne